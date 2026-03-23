「オープン戦、広島５−５ソフトバンク」（２２日、マツダスタジアム）広島の新井貴浩監督（４９）が２２日、オープン戦を総括した。順位は６勝１１敗１分けの１０位。それでもドラフト１位・平川（仙台大）ら新人選手や若鯉が台頭し、チームが活性化した戦いだったと振り返った。新井監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−オープン戦総括を。「野手も投手も新人たちがいい競争を生んでくれた。キャンプ中も言い