可愛さと上品さを兼ね備えたコスメで人気のPeonyから、心ときめく新コレクションが登場♡ミルクティーのようにやさしく甘いカラーと、きらめく質感が魅力の新色アイテムがラインナップ。思わず手に取りたくなるハートパッケージとともに、毎日のメイクをより特別な時間へと導いてくれます。自分へのご褒美にもぴったりな注目コレクションです♪ ミルクティーの甘さを頬と光に 「The Milk T