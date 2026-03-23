ドジャースの大谷翔平投手（31）が22日（日本時間23日）、敵地で行われるエンゼルスとのオープン戦の試合前練習でブルペン入り。捕手が座った状態で36球を投げ込んだ。大谷は帽子から出る襟足をバッサリとカットした短髪姿でグラウンドへ。キャッチボール前に元同僚のトラウトとハグをして談笑。その後、ブルペンに向かった。ブルペンでは36球を投げ込み、開幕前最後の登板となる24日（同25日）のエンゼルスとのオープン戦に