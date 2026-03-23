NHK連続テレビ小説『ばけばけ』。3月24日放送の第122話では、トキ（髙石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）が昔を懐かしむ。 参考：髙石あかりは人生の楽しみ方を教えてくれた『ばけばけ』が描き続けた“うらめしさ”の多層性 ヘブンがトキに胸の痛みを告白した第121話。 第122話では、トキとヘブンが子供たちの遊ぶ様を見守る。庭には季節外れの桜が返り咲きしている。その桜を見たヘブンは、日