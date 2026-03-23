＜Vポイント×SMBCレディス最終日◇22日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞2021年6月の「ヨネックスレディス」以来となる5年ぶりの勝利も、キャディを務める父・清也さんとつかみ取った。優勝スピーチでは、「いつもキャディバッグを担いでくれる父に感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝。だがその父は、試合が終わると照れくさかったのか表彰式には出ず、手押しカートを押して、そそくさ