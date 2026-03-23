3月22日夜、静岡市清水区で住宅を全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。この家に住む夫婦と連絡が取れておらず、警察が身元の確認を急いでいます。 【写真を見る】「近くの家から火のようなものが見える」住宅全焼、焼け跡から1遺体 80代夫婦と連絡取れず＝静岡市清水区 22日午後10時頃、静岡市清水区北矢部町で近隣住民から「近くの家から火のようなものが見える」と119番通報がありました。 警察や消防