＜LIVゴルフ第5戦 at 南アフリカ最終日◇22日◇ザ・クラブatステインシティ（南アフリカ）◇7557ヤード・パー71＞LIVゴルフ第5戦の南アフリカ大会が終了した。ブライソン・デシャンボー（米国）がトータル26アンダーで並んだジョン・ラーム（スペイン）とのプレーオフを制し、2週連続優勝を果たした。≪写真≫“ゴルフ科学者”デシャンボーの同一レングスアイアンデシャンボーは優勝賞金400万ドル（約6億3700万円）を獲得。2週間