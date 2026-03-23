＜フォーティネット・ファウンダーズカップ最終日◇22日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、畑岡奈紗が日本勢トップのトータル11アンダー・5位タイで後半をプレーしている。〈写真〉原英莉花の最新スイング“浅い沈み込み”に進化！山下美夢有と原英莉花はトータル10アンダー・9位タイ。岩井千怜はトータル7アンダー・26位