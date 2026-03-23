22日朝、宮城・大崎市の東北自動車道で、乗用車が中央分離帯に衝突し、2人が死亡した。22日午前5時ごろ、宮城・大崎市の東北道・上り線で、乗用車が中央分離帯に衝突し、そのはずみで走行車線に停止したところ、後続の車が追突した。この事故で乗用車に乗っていた20代の男性2人が、頭を強く打つなどして死亡した。追突した車を運転していた女性に、けがはなかった。警察は、乗用車が前を走っていた車を追い越そうとした際、何らか