シチズン時計は、フラッグシップブランドの「The CITIZEN（ザ・シチズン）」から、エコ・ドライブ誕生50周年を記念した限定モデル「AQ4091-56W」を発表。藍と伊吹刈安による草木染で千歳緑に仕上げた土佐和紙文字板を採用し、2026年5月28日に発売する。世界限定650本、価格は46万2,000円。1976年に世界初のアナログ式光発電時計を発表してから50年。シチズンの光発電エコ・ドライブは、光を電気に変換して駆動する技術として進化を