シチズン時計は、エコ・ドライブ誕生50周年を記念した限定モデル「Eco-Drive PHOTON（エコ・ドライブ フォトン）」を発表。光をテーマにした多層構造の文字板と新型ムーブメントを組み合わせた光発電腕時計として、2026年秋に発売する。2モデルをラインナップし、世界限定5,000本ずつ、価格は「BJ6560-53W」が14万8,500円、「BJ6569-59X」が17万8,200円。1976年に世界初のアナログ式光発電時計を発表してから50年。エコ・ドライブ