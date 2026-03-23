「詐欺に遭って……」お笑いコンビ・カカロニの栗谷が、番組収録中に衝撃の告白。番組プロデューサーの佐久間宣行氏がとっさにとった行動とは――。佐久間宣行氏○「放送するかは佐久間さんに任せるんですけど…」14日深夜に放送されたテレビ東京系『ゴッドタン』。怒りのパワーでタイムを縮める人気企画「第8回バカヤロウ徒競走」が実施されたが、同企画に参加した栗谷の元気がなく、MCのおぎやはぎ・矢作兼は、「ひどいでしょ?