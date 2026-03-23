イオンリテールは、3月20日からの「イオン超! 春トク祭り」に合わせ、関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の「イオン」「イオンスタイル」約350店舗にて、総菜売場のイチオシ商品である「焼鳥」と「ピザ」を強化して展開する。家族や仲間が集まる機会が増える春に向け、手軽で満足感のある人気メニューを充実させるという。イオン“春のイチオシ商品”「焼鳥」と「ピザ」○旨みと香ばしさにこだわった「国産鶏の焼鳥串」が期間限定