【その他の画像・動画等を元記事で観る】今年メジャーデビュー10周年を迎えた3ピースバンド BURNOUT SYNDROMES の新曲「ROCKET」が、物語の最終章となるTVアニメ「Dr.STONE SCIENCE FUTURE」最終(ファイナル)シーズン第3クールのEDテーマに決定した。TVアニメ「Dr.STONE」は、原作：稲垣理一郎、作画：Boichiによる人気漫画を原作としたTVアニメ。全人類が突如石化した数千年後の世界を舞台に、天才科学少年・石神千空が仲間たちと