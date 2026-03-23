大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属するフレディ・フリーマン選手（36）の妻で、元モデルのチェルシーさんが2026年3月18日、自身のインスタグラムを更新。笑顔の夫婦ショットを披露した。「Date Night wearing」チェルシーさんは、「Date Night wearing」といい、フリーマン選手と密着する2ショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真で、チェルシーさんはタイトな白いワンピースを着用。フリーマン選手はジャケッ