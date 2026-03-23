アマチュアゴルファーがうまく打てない根本的な理由 うまく打てないのはクラブが正しく動いていないからです「体が開いた」「体が回らなかった」「手が返らなかった」。ミスが出たとき、こんなセリフを口にしたことがあると思います。きっと、その通りなのでしょう。みんな体を動かしたり、素振りをするなどして同じ轍を踏まないようにします。しかし、残念ながらこれではミスを繰り返すだけ。１つが直っても、また別のエラ