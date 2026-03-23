上腕を太くするベストトレーニングは「トライセプスエクステンション」 上腕部分の筋肉は、大きく分けて「上腕二頭筋」「上腕三頭筋」「上腕筋」で構成され、上腕二頭筋は屈曲（ひじを曲げる）、上腕三頭筋は伸展（ひじを伸ばす）、上腕筋は屈曲をサポートする働きをします。上腕二頭筋と上腕筋はほぼ同様の筋量ですが、上腕三頭筋はこれらふたつの約2.5倍もの大きさがあり、上腕部分の厚みを出したいときは上腕三