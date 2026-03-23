憤怒の形相の不動明王にも負けない気の強さ？ 矜羯羅童子と務める天衣無縫の脇侍 ── 制吒迦童子 制吒迦童子(せいたかどうじ)は、矜羯羅童子(こんがらどうじ)とともに不動明王※の眷属で脇侍を務める。通常は不動明王の右脇侍を務めるのが役目である。 願成就院でも本尊阿弥陀如来坐像を中心にして左に毘沙門天が立ち、右に不動明王が立つ。そして作法通り、右脇侍として制吒迦童子が立ち、矜羯羅童子が