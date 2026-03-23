Dawn (HM12+) グリーン 01Diverseは、Sam&Johnnyブランドの完全ワイヤレスイヤフォン「Dawn (HM12+)」を発売した。カラーはグリーンとブラックの2色。価格はオープンで、市場想定価格は36,980円前後。 1DD＋1BA＋セラミックパネルのトライブリッド構成を採用した「有線ハイエンド機に匹敵する」という完全ワイヤレスイヤフォン。 ブラック 深く、沈み込むような低域を再生する10mm径ダ