「Px7 S3」ビンテージ・マルーン Bowers & Wilkinsは、ワイヤレス・ヘッドフォン「Px7 S3」、イヤフォン「Pi8」のカラーバリエーションを追加。Px7 S3にビンテージ・マルーン、Pi8にペール・モーブをそれぞれ発売した。新色の追加により、どちらのモデルも5色のラインナップとなる。価格はオープン。 「Pi8」ペール・モーブ カラーが豊富