スターマー英首相月曜日に財務相や英中銀総裁と緊急会議開催 ホルムズ海峡問題巡り英国のスターマー首相は月曜日にリーブス財務相、クーパー外相、ミリバンド・エネルギー相、英中銀のベイリー総裁と緊急会議を開催する。 イラン危機が英経済に与える影響について協議。エネルギー安全保障、サプライチェーン、戦争に対する国際的対応について議論する