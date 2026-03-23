米株価指数先物時間外ダウ上昇に転じる、米イラン情勢巡り値動き荒い 東京時間07:40現在 ダウ平均先物JUN 26月限45940.00（+47.00+0.10%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6560.00（+1.00+0.02%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限24086.75（-14.75-0.06%） ダウは一時300ドル超下落したがプラスに転じている。