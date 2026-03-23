【本日の見通し】有事のドル買い意識 イラン紛争長期化への警戒感からドル高が進む展開。先週末、東京市場が春分の日で休場となる中、157円台から159.39円まで上昇。週明け、高値を更新する動きを見せている。 トランプ大統領は週末に48時間以内のホルムズ海峡解放を要求。受け入れられない場合、イランのエネルギー施設への攻撃を行うと警告した。イラン側も反発しており、事態の深刻化が懸念される状況とな