東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値159.23高値159.39安値157.64 161.62ハイブレイク 160.50抵抗2 159.87抵抗1 158.75ピボット 158.12支持1 157.00支持2 156.37ローブレイク ユーロドル 終値1.1572高値1.1595安値1.1525 1.1673ハイブレイク 1.1634抵抗2 1.1603抵抗1 1.1564ピボット 1.1533支持1 1.1494支持2 1.1463ロ&#12