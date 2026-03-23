Spotifyは、Premiumユーザー向けにロスレス配信を行なっている 昨年9月、ロスレス配信をPremiumユーザー向けに行なう旨を発表した音楽配信サービスの「Spotify」。どこかで検証しようと思っていたところ、先週17日に新たにWindowsデスクトップ版向けに“専用モード(Exclusive Mode)”をベータ版として実装したことが発表された。 この専用モードでは、最大で24bit/44.1kHz