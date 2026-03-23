第３３回マーチステークス・Ｇ３は３月２９日、中山競馬場のダート１８００メートルで行われる。オメガギネス（牡６歳、栗東・安田翔伍厩舎、父ロゴタイプ）が主役を張る。予定していたドバイ遠征を取りやめての参戦。前走のフェブラリーステークス・Ｇ１は最内枠から立ち回り、見せ場十分の５着。重賞は２４年東海ステークス・Ｇ２など２着が３度あり、初タイトルを狙う。ヴァルツァーシャル（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父