◇ブンデスリーガ第２７節マインツ２―１フランクフルト（２２日・ＭＥＷＡアレーナ）ドイツ１部・マインツの日本代表ＭＦ佐野海舟が、同ＭＦ堂安律を擁するフランクフルト戦で、決勝ゴールにつながる約３０メートルのドリブルキャリーをみせた。１―１の後半４４分。中盤でパスを受けた佐野が、ピッチ中央をフランクフルトのゴールに向かってドリブルで直進。相手選手を引き連れながら力強く運ぶと、ペナルティーエリア内の目