ホルムズ海峡の事実上の封鎖を受けてアメリカが日本などに貢献を求める中、ANNの世論調査では「自衛隊を派遣すべきでない」と考える人が半数を超えました。【映像】ANNの世論調査の結果調査は、この週末ご覧の方法で行いました。イラン情勢を受けて周辺の安全確保のため自衛隊を派遣すべきか聞くと「停戦前に派遣すべき」が9%、「停戦後に派遣すべき」が32%でした。一方で「派遣すべきでない」は52%でした。アメリカとイスラ