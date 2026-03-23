3月23日22時から放送のカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『夫に間違いありません』の最終回を前に、主演の松下奈緒からコメントが到着した。 参考：『夫に間違いありません』松下奈緒、安田顕らクランクアップ中村海人からのコメントも 本作は、妻が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に死んだはずの夫が帰還するところから始まるサスペンス。子供たちの生活と幸せを守るための妻の選択が家族の日常をむしばんでいく