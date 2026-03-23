２０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円２３銭前後と前日と比べて１円５０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円２３銭前後と同１円４０銭強のユーロ高・円安だった。 米国・イスラエルとイランの軍事衝突が続くなか、２０日にはニュースサイトのアクシオスが「イランの主要原油輸出拠点であるカーグ島について、トランプ