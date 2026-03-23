株式会社エツミは、f.64ブランドのカメラバッグ「SCZPRO」をリニューアルし、3月19日（木）に発売した。旧モデルの3万6,850円から2万9,700円に価格を引き下げている。 2024年1月発売の同名製品「SCZPRO」の機能やサイズは継承しつつ、バッグ本体の生地を見直し、耐水性と耐久性を備えた裏面PVC加工素材へ変更した。f.64ブランドのショルダーバッグとして最大サイズのフラッグシップモデルとなる。 全長44cmま