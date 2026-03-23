大阪3月限ナイトセッション 日経225先物51020-1970 （-3.71％） TOPIX先物3478.5-95.0 （-2.65％） シカゴ日経平均先物51060-1930 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 20日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が下落。米国がイランへの地上部隊の大規模派遣に向けて準備を進めているとの報道が嫌気された。トランプ米大統領がイランとの交渉に消極的な姿勢を示したと