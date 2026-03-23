IMO＝国際海事機関のイラン代表は事実上封鎖しているホルムズ海峡について「敵の船舶を除くすべての船舶に開放されている」と述べました。【映像】被害を受けたタイ船舶やタンカーの様子イランメディアは22日、IMOのイラン常駐代表アリ・ムサヴィ氏がホルムズ海峡の現状を巡りアメリカとイスラエルの攻撃を念頭に「違法な軍事活動の結果である」と指摘したと報じました。その上で、ホルムズ海峡は「敵の船舶を除くすべての船