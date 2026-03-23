◇オープン戦阪神0―1オリックス（2026年3月22日京セラドーム）阪神の開幕前最後のオープン戦は零敗に終わった。0―1と前日の裏返しである。好機はあった。1回表1死三塁で森下翔太、佐藤輝明が凡退した。5回表は中川勇斗が丁寧に送りバントを決めたが坂本誠志郎、代打・糸原健斗が凡退した。6回表1死二塁は佐藤輝、大山悠輔が凡退。9回表は無死一塁から代走・熊谷敬宥が勇敢に二盗を決めたが、佐藤輝、大山、木浪聖也に