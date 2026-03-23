群馬県上野村の山火事は、発生から3日目となっても鎮火のめどは立っておらず、きょうも自衛隊のヘリなどによる消火活動が行われる予定です。【映像】上野村の山火事の様子消防などによりますと、おととい発生した上野村の山火事は、きのう午後4時15分時点でおよそ72ヘクタールが燃え、山の中にあるプレハブが全焼しました。これまでにけが人は確認されていません。火は一時、住宅から200メートルほどの場所まで近づき、き