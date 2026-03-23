オリックス救援陣の開幕1軍争いが、し烈さを増している。22日にオープン戦の全日程が終了したが、未だに誰が切符をつかみ取るか、読めない現状だ。岸田監督も「そこは必要だと思いますね」とオープン戦終了後に話した通り、2パターン「勝利の方程式」が組めそうな程に戦力は充実しつつある。昨季の抑えで、WBCでベネズエラ代表の優勝に貢献したマチャドはチーム合流が21日ながらも、「100％開幕に向けて調整してきたつもり」。