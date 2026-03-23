小泉防衛大臣はドイツのピストリウス国防相と会談し、防衛協力を強化し、緊密に連携していくことを確認しました。【映像】日独防衛相会談の様子（実際の映像）小泉防衛大臣「日本とドイツのような同志国が緊密に連携することの重要性は、これまで以上に高まっています。世界中の目が中東に注がれる中でも我が国周辺、そしてインド太平洋地域の安全保障に隙を生じさせてはなりません」会談では日本とドイツの安全と地域の平和と