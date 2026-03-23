ビール大麦「北大1号」について説明する鈴木将之さん＝北海道浦幌町100年以上前に北海道大で開発された大麦「北大1号」を使ったビールを、北大の前身である札幌農学校の開校150周年に合わせて製造する企画が大詰めを迎えている。企画発案者の大麦栽培、ビール製造の合同会社RIKKA（札幌市）代表の鈴木将之さん（57）は「味は分からない。（現在では）誰も飲んだことがないから」と、乾杯する日を待ち望んでいる。（共同通信＝出