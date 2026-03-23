お笑いタレント・永野（51）による初の映画監督作品「MADMASK」のサウンドトラック全10曲が、23日から各ストリーミングサービスで配信される。同作は永野が原作・脚本・監督を担当した狂気と笑いのブラックコメディー。“ひたすら悪い事しか起こらない”という独自の世界観と強烈なビジュアル表現が話題となっている。サウンドトラックには永野をはじめ、俳優でミュージシャンの金子ノブアキ（RIZE/REDORCA）やD.O（9S