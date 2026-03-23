「大相撲春場所・千秋楽目」（２２日、エディオンアリーナ大阪）１４日目に１４場所ぶり３度目の優勝を果たした関脇霧島は大関琴桜に押し出された。連敗で１２勝３敗に終わるも、初の殊勲賞を獲得し、１２場所ぶりの大関復帰が確実となった。番付編成を担う日本相撲協会審判部が、昇進を諮る臨時理事会の招集を八角理事長（元横綱北勝海）に要請し、受諾された。過去に理事会で昇進が見送られた例はなく、２５日の夏場所（５月