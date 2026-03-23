アメリカのトランプ大統領が48時間以内のホルムズ海峡の開放を求めたことを受けて、イランは発電所が攻撃を受ければ、ホルムズ海峡を完全封鎖すると表明しました。【映像】ホルムズ海峡を完全封鎖すると表明したイランイラン国営放送は22日、軍の中央司令部の報道官が国内の発電所が攻撃を受ければ「ホルムズ海峡を完全封鎖する」との声明を出したと報じました。21日にトランプ大統領が「48時間以内にホルムズ海峡を完全開放