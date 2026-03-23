オリックスは22日、3月29日の楽天戦の始球式に、ボートレーサーの湯川浩司選手が登板することになったと発表した。この日の試合は、ボートレース住之江がゲームスポンサーとなり「ボートレース住之江 GI太閤賞競走」として開催される。ものまね芸人・ニッチローとの撮影会や、オリジナルクオカードが当たるラッキー抽選会などが行われる予定だ。