俳優の神木隆之介が、フジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』(4月13日スタート、毎週月曜21:00〜)に出演。芸能活動31年目にして初の月9出演で、主演の北村匠海と初共演となる。神木隆之介本作は、福井県の水産高校の生徒たちが“宇宙食開発”に挑んだ実話をもとに描くオリジナルストーリー。北村匠海演じる新米教師・朝野峻一が、生徒たちの夢を支えながら自身も成長していく姿を、青春感たっぷりに描く。神木が演じるのは、