16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏が、広島・勝田成について言及した。佐伯氏は「本当に良いバッターですよ。軸足の使い方が本当に上手いです。軸足が粘れることで、突っ込まないですし、ボールを受けることもない。常に自分のポイントで打つ。打球方向も良いですし、アウトになっているのも含めて、内容がすごく良い。楽しみ」と期待を寄せた。勝田はドラフト3位で入団したルー