Image: Girts Ragelis/ Shutterstock この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。2021年3月、「あとで気まずくなるかも…。赤ちゃんの鳴き声や工事の騒音でZoom会議から脱出できるアプリ」を掲載しました。「Zoom Escaper」は、赤ちゃんの泣き声や工事音など偽