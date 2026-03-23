ロッテは22日、3月27日の開幕戦・西武戦（ZOZOマリンスタジアム18時30分試合開始）にライトスタンドにてビッグフラッグを掲出することになったと発表した。ビッグフラッグ実行委員会および千葉ロッテマリーンズ応援団の協力のもと、試合演出の一環として試合開始直前の18時25分頃、ライトスタンドを覆い尽くす縦15m、横75mの「ONE HEART MARINES」のメッセージが入ったビッグフラッグを掲出する。ビッグフラッグは、マリー