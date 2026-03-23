日本テレビ系情報番組『DayDay.』(毎週月〜金曜9:00〜)で、かつて同局系バラエティ番組『幸せ!ボンビーガール』の人気企画だった「上京ガール」が、24日の放送で5年ぶりに復活する。ナレーションは、引き続き山咲トオルが担当する。あいみさん「上京ガール」は、地方から夢を抱いて東京へやってきた女性の“リアルな物件探し”に密着するドキュメント企画。2011年から2021年まで放送された『幸せ!ボンビーガール』の中でも人気を誇