華やかさと軽やかさを取り入れたい春コーデには、揺れ感が楽しめるスカートがぴったり。なかでも、上品な雰囲気の「ロングスカート」なら、大人世代のデイリーコーデで大活躍しそう。そこで今回は【ユニクロ】から気になるアイテムをピックアップ。美しいシルエットやきれいめの素材感で高見えが期待できるので、ぜひワードローブに迎えて。 エレガントなシルエットのマーメイド