新たにパートを始めたものの、春休みと職場の繁忙期が重なり、働き続けられるか不安を抱えたという女性。過去の苦い経験からシフトの相談をためらうなか、勇気を出して上司に打ち明けると？ 今回は筆者の知人から聞いた、心温まるエピソードをご紹介します。 パートを始めた これは数年前、息子が小学校にようやく慣れたことをきっかけに、1月からパートの仕事を始めたときのお話です。 家庭中心だっ