今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある猫ちゃん。猫ちゃんの前には床に散らばったキャットフードの粒。誰しも猫ちゃんが床にばらまいたと思える光景ですが実は…。投稿はThreadsにて、34万回以上表示。いいね数は3.6万件を超えていました。 【写真：床一面に散らばるキャットフード→猫がやったのかと思いきや…笑ってしまう瞬間】 猫がやったと思うじゃないですか… 今回、Threadsに投稿したのは「さっち